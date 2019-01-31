Президент Молдови Ігор Додон після зустрічі в Москві з президентом Росії Владіміром Путіним заявив, що всі молдавські товари можна буде безперешкодно експортувати до РФ через територію України.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Європейська Правда.

"Домовленість з Володимиром Путіним - на прохання президента Молдови всі молдавські товари з сьогоднішнього дня можуть бути експортовані на російський ринок транзитом через Україну", - написав Додон в середу ввечері.

Зазначимо, що на сайті російського уряду немає постанови про дозвіл на відновлення експорту молдовських товарів.

29 грудня 2018 року прем'єр РФ Дмітрій Медведєв підписав постанову російського уряду, яка ввела заборону на ввезення в Росію "товарів, країною походження або країною відправлення яких є Україна або які переміщуються через територію України".

Заборона набула чинності того ж дня. До переліку заборонених товарів увійшли продукти харчування, консервована сільгосппродукція, промислові товари, електрообладнання, алкоголь тощо.

У Міністерстві економіки Молдови тоді заявляли, що російські санкції створили ризик "для деяких груп молдавських товарів, таких як виноробна і консервна продукція, кондитерські вироби, тому що тепер їх потрібно ввозити в Росію в обхід України, що істотно збільшує транспортні витрати".