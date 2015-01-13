Крым: Итоги мониторинга нарушения санкций и режима оккупированной территории в декабре 2016 года
Оккупированный Крым - в Олимпийском комитете России, подготовка к поставкам турбин Siemens на строящуюся ГТЭС, суда-нарушители в портах оккупированного Крыма, 479(!) выданных лицензий на разработку недр и другое... Мониторинговая группа BSNews и «Майдана иностранных дел» подвела итоги мониторинга нарушения санкций и режима оккупированной территории в Крыму за декабрь 2016 года.
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Російські авіакомпанії, що літали до окупованого Криму в грудні 2016 року – база даних
Моніторингова група BSNews і «Майдану закордонних справ» підвела підсумки незаконних польотів російських авіакомпаній до окупованого Криму в грудні 2016 року. Авіакомпанії РФ в минулому місяці здійснили менше рейсів в окупований Крим, ніж в грудні 2014...
Крымские морские санкции в 2016: анализ и полная база данных нарушителей за год
В результате украинских и международных морских санкций в 2016 году в сравнении с 2015 количество судов, заходивших в порты оккупированного Крыма сократилось на 13,8%. Число иностранных (кроме РФ) судов-нарушителей уменьшилось еще более - на 24,6%. Подробности - в годовом обновлении "черного списка" за 2016 год.
Как «сирийский оружейный скандал» с портом «Октябрьск» может повлиять на «крымские морские санкции»
8 декабря 2016 года в украинский специализированный порт «Октябрьск» прибыл под погрузку сирийский балкер FINIKIA, один из фигурантов громкого оружейного скандала 2013 года в западной прессе. Судно принадлежит правительству Сирии и в настоящее время находится под санкциями США.
«Сирийский санкционный список» в портах оккупированного Крыма
Мониторинговая группа Майдана иностранных дел и BSNews сообщает, что по состоянию на 23 декабря 2016 года установлено, что 7 морских судов-нарушителей режима оккупированной территории в Крыму одновременно являются фигурантами еще одного «черного списка» - «Сирийского санкционного списка» США.
Глава Минобороны Молдовы о Приднестровье и Донбассе: Украина идет по правильному пути
Ирина РОМАИЙСКАЯ, Цензор.НЕТ. Анатол Шалару особо любим российской пропагандой. Это он в сентябре 2015 снимал с постамента танк Т-34, стоявший на территории воинской части в Кишиневе.