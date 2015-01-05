04.01.2017

В результате украинских и международных морских санкций в 2016 году в сравнении с 2015 количество судов, заходивших в порты оккупированного Крыма сократилось на 13,8%. Число иностранных (кроме РФ) судов-нарушителей уменьшилось еще более - на 24,6%. Подробности - в годовом обновлении "черного списка" за 2016 год.