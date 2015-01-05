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Крымские морские санкции в 2016: анализ и полная база данных нарушителей за год   

04.01.2017

В результате украинских и международных морских санкций в 2016 году в сравнении с 2015 количество судов, заходивших в порты оккупированного Крыма сократилось на 13,8%. Число иностранных (кроме РФ) судов-нарушителей уменьшилось еще более - на 24,6%. Подробности - в годовом обновлении "черного списка" за 2016 год.

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В Румынии сформировано новое правительство

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Новые крымские санкции США против РФ: кто и почему в списке

Список турецких судов - нарушителей морских санкций в связи с оккупацией Крыма

Суда из крымского "черного списка" вошли в базу данных проблемных судов Seafarers Journal

«Черный список» судов, заходивших в Крым за время оккупации – база данных

 

 

 

 

 

 

 

США ввели новые санкции против России и высылают дипломатов

 

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму: результаты голосования

 

В Анкаре убит посол России в Турции Андрей Карлов

 

Румыния усилит военное присутствие в Черном море из-за действий РФ

 

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Госдума РФ ратифицировала соглашение с Арменией об объединенной системе ПВО

По решению суда Нидерландов скифское золото вернется в Украину

На Дунае задержано судно из крымского "Черного списка"

 

Турция не намерена отзывать заявку на членство в Евросоюзе - премьер

 

ООН призывает предоставить гуманитарную помощь переселенцам в Украине

​Соглашение с РФ по "Турецкому потоку" ратифицировано парламентом и подписано Эрдоганом

 

США о военных учения возле Крыма: Претензии России к Украине необоснованы

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Болгария, Хорватия, Венгрия и Словения создадут совместный военно-воздушный спецназ

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Европарламент проголосовал за остановку переговоров о членстве Турции в ЕС

Гаагский трибунал приравнял аннексию Крыма к международному военному конфликту

Полный текст проекта резолюции ГА ООН «Положение в области прав человека в АР Крым и городе Севастополе»

Избранный президент Молдовы будет добиваться досрочных выборов парламента и изменения Конституции

 

Социалист Румен Радев – пятый президент Болгарии

Сухогруз PETR из крымского «черного списка» арестован с контрабандой из Абхазии

Европейские аэропорты принимают российские самолеты, летающие в Крым

Военно-морское присутствие НАТО в Черном море и милитаризация Крыма

 

 

Эрдоган объявил о новом пути развития для Турции - без помощи Запада

 

 

Выборы в Молдове: Глава социалистов лидирует после первого тура

 

 

 

Европарламент заявил о возможном давлении на избирателей в Грузии

 

НАТО отказалась от встречи с Россией по вопросам безопасности полетов над Балтикой

 

 

В Крыму оккупанты усиливают антитеррористическую бдительность на транспорте

В Болгарии начинаются совместные с США военные учения

Между Молдовой и ПМР возможна новая железнодорожная война

Выборы "президента" Южной Осетии состоятся в 2017 году

 

 

 

 

 

 

 

Турция нанесла удары по четырем регионам в Сирии

 

РФ готовит украденный у Украины БДК «Константин Ольшанский» к боевому использованию

В МИД РФ изучат запрос из Госдумы о расторжении договора о дружбе с Турцией

Россия объявила об ограничении движения судов в Керченском проливе

12 февраля в портах Севастополя зафиксировано 12 судов-нарушителей санкций

 

 

 

 

 

 

 

В войсках РФ у границы Украины вновь «внезапная проверка боеготовности»

 

 

Ежегодный доклад президента Грузии. Основные тезисы

 

В ПМР хотят провести референдум о «цивилизованном разводе» с Молдовой

 

Город Ильичевск переименован в Черноморск

 

В МИД РФ изучат запрос из Госдумы о расторжении договора о дружбе с Турцией

 

 

 

 

В Крым едет миссия Совета Европы

Грузия включается в единую сеть морской безопасности Евросоюза

 

Грузовой поезд из Украины прибыл в Баку по маршруту в обход России

 

 

 

В Молдове создали новую правящую коалицию

 

 

Прекращает работу компания Крыммолоко

Россия продолжает вооружать свою военную базу в Армении

 

 

В России раздавили бульдозером первую партию турецких мандаринов 

Турция создает Национальное космическое агентство

 

 

 

 

Грузинские СМИ сообщают о тайных переговорах министра энергетики с Газпромом

 

 

Политику России назвали угрозой номер один для Румынии

 

Через Керченский пролив в Крым начали прокладывать оптоволоконную линию

Украина сорвала России постройку боевых кораблей

На воспитание патриотизма в РФ потратят больше миллиарда рублей

 

 

 

Роскомнадзор запретил канал BlackSeaNews на YouTube

 

 

Россия и Армения объединили системы ПВО на Кавказе

 

 

 

В ПМР грозят новой войной с Молдовой, если уйдут российские «миротворцы»

Президент Турции: «Путин врал и продолжает врать»

 

 

 

 

 

ЕC и Россия не договорились о торговле с Украиной

 

 

 

 

 

 

В России заявляют, что вопрос Савченко в Минске не обсуждался

В Кремле считают, что Россия не обязана выполнять соглашения по Донбассу

Турция не будет присоединяться к санкциям в отношении России – МИД

В Конгресс США внесен проект о поставке Украине летального оружия

 

 

 

Всемирный банк в 4 раза ухудшил прогноз по России на 2015 год

 

 

 

 

 

Ассоциация волонтеров требует от Президента остановить уничтожение ВМС Украины

Ракетный эсминец США USS Donald Cook вошел в Черное море

 

 

 

 

«Черный список»: за месяц в аннексированный Крым заходили 12 торговых судов стран НАТО

 

 

 

 

В Одесский порт пришел контейнеровоз с помощью военным из Канады

 

В Азербайджане просыпается «пятая колонна» России

 

 

С 25 апреля в аннексированном Крыму введен пограничный контроль по законам РФ

В 2014 десантные корабли РФ уже 16 раз возили оружие в Сирию из Черного моря

Парламент Крыма принял «Декларацию о независимости» АРК и Севастополя

 

 

 

 

 

 

 

Корабли ВМФ США в Черном море без вымыслов и истерик – фоторепортаж

Океанариум в Севастополе расформируют по приказу министра обороны

Киевский Майдан и Черноморский регион

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Карта Черноморских новостей

«Сирийский санкционный список» в портах оккупированного Крыма   

23.12.2016

Мониторинговая группа Майдана иностранных дел и BSNews сообщает, что по состоянию на 23 декабря 2016 года установлено, что 7 морских судов-нарушителей режима оккупированной территории в Крыму одновременно являются фигурантами еще одного «черного списка» - «Сирийского санкционного списка» США.

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Глава Минобороны Молдовы о Приднестровье и Донбассе: Украина идет по правильному пути   

20.12.2016

Ирина РОМАИЙСКАЯ, Цензор.НЕТ. Анатол Шалару особо любим российской пропагандой. Это он в сентябре 2015 снимал с постамента танк Т-34, стоявший на территории воинской части в Кишиневе.

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газета «День»
Майдан иностранных дел

Как «сирийский оружейный скандал» с портом «Октябрьск» может повлиять на «крымские морские санкции»   

09.12.2016

8 декабря 2016 года в украинский специализированный порт «Октябрьск» прибыл под погрузку сирийский балкер FINIKIA, один из фигурантов громкого оружейного скандала 2013 года в западной прессе. Судно принадлежит правительству Сирии и в настоящее время находится под санкциями США.   

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Крым в оккупации

Изменения и дополнения «Крымского черного списка» морских судов с 15.08 по 18.12.2016   

19.12.2016

Мониторинговая группа Майдана иностранных дел и BSNews для удобства читателей отдельно публикует обновление полной базы данных морских судов, которые после оккупации Крыма Россией посещали порты Крымского полуострова - это изменения и дополнения, внесенные с момента последней публикации полной базы данных, т.е за период с 15 августа 2016 года по 18 декабря 2016 года включительно.

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Милитаризация Черного моря

Военно-морское присутствие НАТО в Черном море и милитаризация Крыма   

08.07.2016

Андрей КЛИМЕНКО, Майдан иностранных дел (Киев), BSNews. В первом полугодии 2016 года количество заходов в Черное море кораблей ВМС нечерноморских стран НАТО значительно уменьшилось - лишь 4 захода. В 2015 году их было 11, в 2014 - 13. Сокращение операций сдерживания в Черном море - следствие попыток ВМС США и Морского командования НАТО найти адекватный ответ на активные действия ВМФ РФ в Черном море.

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