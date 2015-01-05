19.12.2016

Мониторинговая группа Майдана иностранных дел и BSNews для удобства читателей отдельно публикует обновление полной базы данных морских судов, которые после оккупации Крыма Россией посещали порты Крымского полуострова - это изменения и дополнения, внесенные с момента последней публикации полной базы данных, т.е за период с 15 августа 2016 года по 18 декабря 2016 года включительно.