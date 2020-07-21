Чубаров: «В Крыму началась гуманитарная катастрофа, когда его захватила Россия»
|20:48 07.08.2020
|Крим
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отреагировал на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о возможности возобновления поставок воды в аннексированный Крым в случае гуманитарной катастрофы.
Чубаров заявил, что на полуострове началась эта катастрофа, когда «Вооруженные силы России захватили Крым», сообщает Радіо Свобода.
«И суть этой гуманитарной катастрофы заключается не в прекращении поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, а в том, что российские оккупанты подвергают насилию, репрессиям и гонениям крымскотатарский народ - коренной народ Крыма, а также этнических украинцев», – написал Чубаров в Facebook.
По словам главы Меджлиса, устранение причин гуманитарной катастрофы в Крыму возможно только путем деоккупации полуострова.
В программе Радіо Свобода «Субботнее интервью» премьер-министр Украины Денис Шмыгал допустил возможность поставок пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым в случае, как он выразился, гуманитарной катастрофы на полуострове.
При этом, он сказал, что Украина не будет поставлять воду «оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз».
11 июня на пресс-конференции в Киеве премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что вопроса о возобновлении поставок днепровской воды в Крым в украинской повестке нет. До этого 5 марта Шмыгаль во время ток-шоу «Право на власть» утверждал, что его Кабмин «не перекроет воду для украинцев в Крыму» и заявил, что неподача воды «приведет к гуманитарной катастрофе».
Позднее он написал в Facebook, что украинская власть не может подавать воду в Крым до деоккупации полуострова, потому что «невозможно по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы (России – КР)».
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