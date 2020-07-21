Ракетный комплекс «Нептун»: стали известны сроки изготовления

20:36 07.08.2020   Україна

Первый комплект комплекса РК-360 МЦ «Нептун» для батареи или дивизиона ВМСУ может быть изготовлен и поставлен за 9-12 месяцев.

Генеральный конструктор ГККБ «Луч» Олег Коростелев заявил об этом в интервью Defense Express.

По словам Коростелева при необходимом финансировании все уровни изготовления «Нептуна» проходят в течение 9-12 месяцев.

За указанный период времени проводится закупка необходимых материалов и комплектующих, непосредственно производство и приемо-сдаточные испытания изделия и комплектующих. Все три этапа равные по времени.

Генеральный инструктор подчеркнул, что при необходимости комплект РК- 360 МЦ «Нептун» в количестве батареи или дивизиона при должном финансировании «Луч» поставит за 9-12 месяцев.

Отметим, РК-360 МЦ «Нептун» разработан для противодействия российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей.

Комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радио-контрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.



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