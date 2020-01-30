Офіс Генпрокурора України розслідує участь громадян Болгарії, Молдови та Боснії і Герцеговини у збройному конфлікті проти України

20:24 07.08.2020   Україна

Офіс Генпрокурора України розслідує участь громадян Болгарії, Молдови та Боснії і Герцеговини у збройному конфлікті проти України.

Прокурорами Департаменту нагляду щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора розпочаті кримінальні провадження за фактами участі найманців у збройному конфлікті, умисних дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також участі у складі не передбачених законом збройних формувань у нападі на підприємства, установи, організації чи на громадян, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків, повідомляє Балканський оглядач.

Прокурори встановили, що, починаючи з 2014 року по теперішній час, щонайменше 2 громадянина Болгарії, 7 - Вірменії, 1 - Грузії, 19 - Італії, 27 - Іспанії, 12 - Казахстану, 3 - Литви, 26 - Молдови, 2 - Нідерландів та 5 - Німеччини у складі іррегулярних не передбачених законом збройних формувань РФ брали участь у збройному конфлікті проти України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Іноземні найманці перебували у складі різних підрозділів НЗФ, підконтрольних країні агресору, зокрема у так званих 14 батальйоні територіальної оборони «Призрак», 11 окремому мотострілецькому полку «Восток», 7 окремій мотострілецькій бригаді «Чистяковская», 1 окремій мотострілецькій бригаді «Славянская», окремому розвідувальному батальйоні «Спарта», окремому штурмовому батальйоні «Сомали», незаконних збройних формувань «Русичи», «Волчья сотня», «Брянка СССР» тощо.

Відповідно до ст. 47 Додаткового протоколу І 1977 року до Женевських конвенцій про захист жертв війни, вони є найманцями, а їхні дії – порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 4 грудня 1989 року.

Досудове розслідування вказаних кримінальних правопорушень здійснюється слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Максимальна санкція за вказаними статтями передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Раніше Офіс Генерального прокурора вже реєстрував кримінальні провадження за фактами участі 20 французів, 16 бразильців, киргизів, боснійців та чилійця у збройному конфлікті проти України.



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