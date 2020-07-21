Роддом №2, в оккупированном Симферополе, превратили еще один ковидный госпиталь

20:02 07.08.2020   Крим

Самым подходящим местом оказался родильный дом №2. Беременных и рожениц раскидали по другим учреждениям.

В симферопольский клинический родильный дом №2 будет осуществлять госпитализация пациентов с новой коронавирусной инфекцией с бессимптомным течением и проявлением ОРВИ, передает Аргументы Недели - Крым.

Ранее под ковидный госпиталь была переоборудована седьмая горбольница.

Напомним, что 5 августа был зарегистрирован самый большой случай выявления ковидбольных – 39 человек.



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