"Власти" оккупированного Крыма намерены не допустить сокращения расходов на федеральную целевую программу (ФЦП) развития полуострова и будут добиваться сохранения финансирования на прежнем уровне.

Об этом сообщил в пятницу агентству ТАСС российский "вице-премьер" оккупированного Крыма, курирующий реализацию ФЦП, Евгений Кабанов, комментируя данные Минфина России по сокращению соответствующих бюджетных ассигнований, передают Крым.Реалии.

«Мы с этим категорически не согласны. Наш куратор в министерстве экономического развития Российской Федерации написал протокол разногласий, что просим оставить эти деньги в полном объеме, поэтому этот вопрос будет рассматриваться на правительственной комиссии под председательством премьер-министра России. Мы написали, что мы не готовы (к сокращению финансирования – ред), Минэкономразвития России нас поддержало, и вот, ждем решения межбюджетной комиссии», – сказал Кабанов.

Министерство финансов России предложило сократить расходы на оккупированные Крым и Севастополь. Об этом говорится в документе «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам России и непрограммным направлениям деятельности» на 2021-2023 годы.

Согласно данным, уже в следующем году предполагается сократить государственную программу до 76,1 миллиарда – на 8,5 миллиарда рублей, а в 2022 году – на 82,3 миллиарда, сократив расходы на 9,1 миллиарда рублей.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин, который назначен Кремлем «куратором» по оккупированному Крыму, сообщил, что российское финансирование ФЦП для Крымского полуострова решили увеличить на 300 млрд рублей.

11 июня Аксенов грозил крымским чиновникам личными проверками выполнения российской «Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя» (ФЦП). Аксенов планирует с 21 июля проводить личные проверки хода ремонта и строительства объектов ФЦП.