Посол Швейцарської Конфедерації в Україні Клод Вільд в інтерв'ю виданню "День" заявив, що окупація Криму і конфлікт на сході України — це велика безпекова криза всієї європейської системи. Швейцарія ніколи не визнає анексію українського півострова, бо це суперечить міжнародному праву.

"Тому окупація Криму і конфлікт на сході України — це велика безпекова криза всієї європейської системи. Адже було перетнуто «червоні лінії» і це неприйнятно в плані дотримання міжнародного права і конфлікту, який відбувається на вашій території, а також ведення гібридної війни та підтримання атмосфери постійної дестабілізації ситуації в Україні", - відзначив посол, повідомляє Кримськотатарський Ресурсний Центр.

Клод Вільд відзначив, що позиція Швейцарії щодо Криму є дуже чіткою: "це анексія, яку ми не визнаємо, бо це суперечить міжнародному праву". Він підкреслив, що де-факто, це окупація, і тут має бути застосована Женевська конвенція.

"Оскільки немає жодної резолюції Ради Безпеки ООН через те, що існує вето з боку РФ, то ми можемо лише приєднатися до санкцій, які ухвалює ООН. Такою є наша політика", - додав посол.