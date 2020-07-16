Сенатори США попередили німецький порт Мукран про неминучість санкцій у зв'язку з "Північним потоком 2"
|18:31 07.08.2020
|Росія
Американські сенатори-республіканці Тед Круз, Том Котон і Рон Джонсон попередили німецьку компанію Fahrhafen Sassnitz GmbH, яка управляє портом Мукран, про те, що вона може підпасти під санкції, пов'язані з проектом "Північний потік 2".
У порту Мукран складовані труби, необхідні для реалізації проекту "Північний потік 2", повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Це послання є формальним оповіщенням про ризик введення економічних санкцій щодо Fahrhafen Sassnitz GmbH і порту Мукран, а також щодо керівництва, власників акцій і співробітників (компанії і порти). Ці потенційно фатальні санкції можуть відрізати компанію Fahrhafen Sassnitz GmbH від США фінансово і комерційно", - написали сенатори.
За їх словами, єдиним можливим відповідальним кроком у діях Fahrhafen Sassnitz GmbH є припинення надання товарів, послуг, забезпечення і підтримки проекту "Північний потік 2".
"Без сумніву, підтримка, яку ви надаєте судам "Фортуна" і "Академік Черський", підпаде під санкції в той момент, коли одне з цих суден або занурить трубу в воду, споруджуючи "Північний потік 2", або буде залучено до будь-якої іншої діяльності, пов'язаної з укладанням труб, і що стосується проекту ", - йдеться в посланні, розміщеному на сайті сенатора Теда Круза.
"Законодавство вимагає, щоб президент (США) випустив відповідні приписи", - наголошується в ньому.
Проект оборонного бюджету США на наступний фінансовий рік, прийнятий у Сенаті, зокрема, передбачає посилення санкцій щодо газопроводів "Північний потік 2" і "Турецький потік". У проекті пропонується посилити вже існуючі санкції.
Зокрема, проект передбачає санкції за "сприяння продажу, оренді або надання" трубоукладальних суден для будівництва газопроводів, "надання страхування і перестрахування", а також послуг або приміщень для "технічної модернізації" суден, пов'язаних з будівництвом газопроводу.
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