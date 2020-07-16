МЗС закликає світ посилити тиск на Росію через агресію проти Грузії та України

17:47 07.08.2020   Україна

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту посилити міжнародний тиск і санкційний режим проти Росії задля примушення її до припинення агресії проти Грузії і України та деокупації їхніх суверенних територій.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві МЗС у зв’язку з 12-ми роковинами збройної агресії Росії проти Грузії.

Українські дипломати рішуче засудили розв’язану 7 серпня 2008 року збройну агресію Російської Федерації проти Грузії, а також незаконну окупацію суверенних територій Грузії – Абхазії і Цхінвальського регіону/Південної Осетії та кроки російського окупаційного режиму, спрямовані на їхню фактичну анексію.

«Триваюча «бордеризація» окупованих грузинських територій, системні затримання і викрадення громадян Грузії на лінії окупації, обмеження їхніх фундаментальних прав і свобод, надзвичайно складна гуманітарна та безпекова ситуація – ось основні «досягнення» дванадцятирічної окупації Російською Федерацією Абхазії і Цхінвальського регіону/Південної Осетії, Грузія», - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС акцентували, що Україна послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, а також закликає Російську Федерацію припинити збройну агресію проти Грузії, вивести російські війська з її окупованих територій та дозволити безперешкодний доступ міжнародним правозахисним і моніторинговим організаціям.

Як повідомлялося, у серпні 2008 року збройні сили РФ вдерлися на територію Грузії під надуманим приводом. Незаконна окупація суверенних територій Грузії в Абхазії та Південній Осетії триває й досі.

Крім того, одразу ж після війни Росія подовжила поступово пересувати лінію "кордону" окупованих територій вглиб Грузії.



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