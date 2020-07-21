Україна прагне отримати статус спостерігача у Тюркській раді - міжнародній організації, що об’єднує тюркомовні держави Туреччину, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Туркменістан та Узбекистан.

Як повідомляє Укрінформ, про це перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова сказала в інтерв’ю турецькому інформаційному агентству Demirören.

«Україна прагне отримати статус спостерігача у Тюркській раді, яка є об’єднавчою організацією тюркського світу і членами якої є Туреччина, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан», - зазначила Джапарова.

Дипломат нагадала про історичні зв’язки між державами, назвавши Україну спадкоємицею турецької культури.

«Ми країни-сусіди. Україна – спадкоємиця турецької культури. Кримські татари – місток між Україною та Туреччиною», - сказала Джапарова.

Як повідомлялося, Тюркська рада (Рада з питань співробітництва тюркських держав) була створена у жовтні 2009 року, її мета - зміцнення миру та стабільності, розвиток співробітництва та потенціалу для спільного розвитку країн-членів. Її діяльність базується на чотирьох основних засадах: спільних історії, мові, ідентичності та культурі, але не обмежується ними. Так само як і передбачає співпрацю з сусідніми державами з метою забезпечення миру та стабільності в регіоні. Починаючи з 2011 року, Тюркська рада скликає щорічні саміти. Угорщина отримала статус спостерігача в Тюркській раді у вересні 2018 року.