За рік пасажиропотік між материковою Україною та Кримом зменшився у 10 разів

17:17 07.08.2020   Крим

Пасажиропотік між материковою Україною й анексованим Кримом за добу зменшився в 10 разів у порівнянні з минулим роком.

Про це в програмі «На самом деле: Крым» в ефірі телеканалу «ДОМ» повідомив прессекретар Херсонського загону Держприкордонслужби Іван Шевцов, передає Укрінформ.

За його словами, якщо торік в той самий час адмінкордон перетинали близько 10 тисяч осіб в обох напрямках, то зараз на всіх трьох пунктах контролю в'їзду / виїзду - «Чаплинка», «Каланчак» і «Чонгар» - як з материкової частини України, так і з Криму на материк в'їхали всього 1400 осіб.

«Наприклад, у порівнянні з минулим роком, в цей же приблизно період за добу перетинали адмінкордон близько 8-10 тисяч осіб, а зараз це в десять разів менша кількість. В першу чергу, це викликано тим, що карантин все ж діє і в нашій державі, і за кордоном - тому менше людей перетинає адмінкордон», - розповів прессекретар Херсонського загону Держприкордонслужби.

Він зазначив, що правила перетину для українців не змінилися - громадяни України можуть перетнути адмінкордон на загальних підставах, за паспортом громадянина України або за паспортом громадянина України для виїзду за кордон.

Однак у зв'язку з епідемією коронавірусу є зміни для іноземних громадян. «Щодо іноземців, то тут є деякі окремі пункти. Крім того, що вони повинні мати спеціальний дозвіл для виїзду на тимчасово окуповану територію, вони також повинні обов'язково мати при собі медичну страховку або страховий поліс, в якому зазначено, що цей документ покриває витрати на лікування COVID-19. Це стосується іноземців, які перетинають адмінкордон в обох напрямках, як на материк, так і в бік півострова. Решта правил залишаються без змін», - пояснив Шевцов.

Він також нагадав, що з 1 серпня карантинні обмеження при перетині адмінкордону з Кримом знищені: вже не потрібна двотижнева самоізоляція громадян, які перетинають адмінкордон з окупованого Криму на материкову Україну.

Відносно черг і в'їзду громадян на пропускних пунктах з боку Криму, Шевцов заявив, що українські прикордонники фіксують кількість людей, яких окупанти не впускають на півострів. «Ми не спілкуємося з окупантами і не підтримуємо жодних зв'язків: єдине, що ми фіксуємо - кількість людей, яких вони не пропускають за добу. Так, наприклад, за минулу добу вони не пропустили 25 громадян. Це дещо менше, ніж було, наприклад, місяць тому, коли вони не пропускали за добу близько 50-70 громадян. Зараз ця цифра зменшилася », - підкреслив Шевцов. За його словами, в основному причина недопуску - це відсутність близьких родичів на території окупованого Криму.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з епідемією коронавірусу й карантинними обмеженнями за перші шість місяців 2020 року адміністративний кордон з окупованих Кримом перетинали втричі менше громадян у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - близько 400 осіб за день.

Робота пунктів пропуску на адміністративному кордоні з анексованим Кримом відновилася після карантину 15 червня.



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