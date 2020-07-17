Британські ВПС супроводили російський корабель у Північному морі
|16:46 07.08.2020
|Росія
Патрульний протичовновий літак P-8A Poseidon британських ВПС в рамках своєї першої місії супроводжував російський військовий корабель "Васілій Биков" поблизу територіальних вод Британії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міноборони Британії.
"У понеділок вранці P-8A Poseidon продемонстрував свою швидкість і готовність, виконавши тривале стеження за російським військовим кораблем "Васілій Биков" під час його проходження через Північне море", - йдеться в повідомленні Міноборони.
Повідомляється, що Boeing P-8A Poseidon супроводжував російський корабель за підтримки винищувачів Typhoon і літака-заправника VIP Voyager.
"В умовах все більш нестабільного світу постійних викликів і конкуренції важливо, щоб Збройні сили Британії володіли передовими технологіями для протидії загрозам, де б вони не виникали" - сказала заступник міністра оборони Аннабель Голді.
Моніторинг і відстеження всієї діяльності в повітряному просторі і морях навколо Сполученого Королівства має першорядне значення безпеки Британії, наголосили в Міноборони, тому літаки королівських ВПС і судна королівського флоту забезпечують постійне патрулювання і захист британського неба і морів.
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