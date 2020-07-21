В состав ЧФ РФ войдут два гидрографических катера с системой высокоточного определения координат — «Владимир Козицкий» и «Борис Слободник».

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ РФ, передает Флот2017.

До конца 2020 года в состав ЧФ РФ войдут большие гидрографических катера проекта 23040Г «Владимир Козицкий» и «Борис Слободник».

Суда оснащены гидрографическими комплексами, в которые входят:

система высокоточного определения координат расположения катера,

мареограф,

гидролокатор бокового обзора,

многолучевой и однолучевой эхолоты,

другая аппаратура.

Катера будут проводить высокоточную площадную съёмку рельефа дна и обследование навигационных опасностей на глубинах до 400 м, съёмку рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2 тысяч метров.

Также катера будут привлекаться к спасательным и поисковым операциям.

В настоящий момент катера проходят государственные испытания в акватории Чёрного моря.