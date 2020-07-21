В конце 2020 года ЧФ РФ получит новые катера
|16:32 07.08.2020
|Крим
В состав ЧФ РФ войдут два гидрографических катера с системой высокоточного определения координат — «Владимир Козицкий» и «Борис Слободник».
Об этом сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ РФ, передает Флот2017.
До конца 2020 года в состав ЧФ РФ войдут большие гидрографических катера проекта 23040Г «Владимир Козицкий» и «Борис Слободник».
Суда оснащены гидрографическими комплексами, в которые входят:
система высокоточного определения координат расположения катера,
мареограф,
гидролокатор бокового обзора,
многолучевой и однолучевой эхолоты,
другая аппаратура.
Катера будут проводить высокоточную площадную съёмку рельефа дна и обследование навигационных опасностей на глубинах до 400 м, съёмку рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2 тысяч метров.
Также катера будут привлекаться к спасательным и поисковым операциям.
В настоящий момент катера проходят государственные испытания в акватории Чёрного моря.
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