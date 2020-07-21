Четыре года назад, 6 августа 2016 года, в оккупированном Крыму по подозрению якобы в подготовке диверсии был задержан Андрей Захтей. 16 февраля 2018 года Верховный "суд" Крыма приговорил его к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 220 тысяч рублей. Уже четыре года он незаконно удерживается под стражей.

Напомним, что 16 февраля 2018 года Верховный "суд" Крыма приговорил его к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тысяч рублей. Захтея обвинили в преступлениях по ч. 1 ст. 30 – ч. 2 ст. 281 (приготовление к диверсии), ч. 3 ст. 222 (незаконный оборот оружия или боеприпасов), ст. 324 (приобретение и сбыт официальных документов и госнаград) и ст. 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) Уголовного кодекса России, пишет Крымскотатарский Ресурсный Центр.