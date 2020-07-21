Окупантська «громадська організація» в Криму під назвою «Центр політичної просвіти» вимагає у ректора Білоруського держуніверситету відповісти, чи погоджена позиція університетської команди «Клубу веселих і кмітливих» «Діти Тюрінга» щодо окупованого Росією Криму з позицією вишу .

Відповідний запит «громадська некомерційна організація», яка зареєстрована окупантським «міністерством юстиції» в Криму в 2018 році, направила власне ректору Андрію Королю, повідомляє QHA.

Чи розділяє Білоруський держуніверситет позицію команди КВК «Діти Тюрінга» щодо невизнання Кримського півострова частиною РФ? Чи погоджена позиція команди КВК з власне керівництвом університету?, — йдеться у запиті «організації».

При цьому члени окупантської «ГО» називають себе «експертами», а голову «ГО» Івана Мезюхо — «політологом». Водночас на своїх сторінках у соцмережах «організація» нарівні з коректною назвою держави Республіка Білорусь використовують окупантський варіант «Бєлоруссія».

Та на цьому «політолог» Мезюхо разом з «експертами» не зупинилися: вони направили запит, вимагаючи відповіді вже від міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея. І відповіді більш глобального рівня: вони вимагають «прокоментувати невизнання Республікою Білорусь Кримського півострова частиною РФ».

Примітно, що сам Мазюхо на особистій сторінці у соцмережах вказує, що раніше був членом у всеукраїнській молодіжній організації «Спілка молодих політологів України».

Тут згадується один з найвідоміших жартів «Дітей Тюрінга» про капці. Слід зазначити, що відомою команда КВК «Діти Тюрінга» стала після музичного номеру, в якому жартувала щодо ймовірної інтеграції держав Білорусі та Росії. Під час цього номеру «Діти Тюрінга» також запропонували гендиректору російського медіахолдингу «СТС медіа» В’ячеславу Муругову капці, «щоб було зручніше перевзуватися наступного разу». Так білоруси відреагували на заяву Муругова, який складав присягу офіцера білоруської армії в Бресті, що він нібито є «корінним москвичем».

«Політолог» Мазюхо бідкається, що команда КВК «Діти Тюрінга» начебто не визнає «територіальну цілісність Росії», розуміючи при цьому, скоріш за все, незаконно окуповані нею території. «І взагалі, для чого білоруська команда брала участь в російській прем’єр-лізі КВК, якщо не визнає територіальну цілісність РФ?», — написав Мазюхо. Щоправда, про те, чому Росія хоче провести міжнаціональний конкурс саме на незаконно окупованій нею території українського півострова, що закриє для учасників фіналу КВК українські кордони — «політолог» у запитах не вказав.

Як повідомляли «Кримські новини», команда КВК Білоруського держуніверситету «Діти Тюрінга» записала відеозвернення, в якому пояснила свою відмову брати участь у чвертьфіналі радянсько-російського конкурсу. Капітан команди Марк Величко зазначив, що вони не проїдуть до окупованого Криму через територію держави-окупанта Росії, тому що не хочуть отримати заборону на в’їзд до України після цього.