Зеленський попросив Путіна звільнити політв’язня Сулейманова

15:45 07.08.2020   Крим

Президент України Володимир Зеленський попросив Президента РФ Володимира Путіна звільнити політв’язня Руслана Сулейманова, у якого у Криму помер трирічний син.

Про це заявив у відеозверненні глава Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

"Піднімалося питання батька хлопчика, якого знайшли мертвим у Криму. Президент звернувся (до Путіна - ред.) з проханням розглянути це питання і звільнити батька, тому що така трагедія трапилася, і, по-перше, він незаконно утримується", - зазначив Єрмак.

В окупованому Криму зник син політв’язня Руслана Сулейманова — 3-річний Муса Сулейманов. За кілька днів його тіло знайшли у вигрібній ямі. Пізніше встановили, що причиною смерті стало утоплення.

Також нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та Президент РФ Володимир Путін обговорили питання звільнення 22 кримських татар.



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