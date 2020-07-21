Президент України Володимир Зеленський попросив Президента РФ Володимира Путіна звільнити політв’язня Руслана Сулейманова, у якого у Криму помер трирічний син.

Про це заявив у відеозверненні глава Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

"Піднімалося питання батька хлопчика, якого знайшли мертвим у Криму. Президент звернувся (до Путіна - ред.) з проханням розглянути це питання і звільнити батька, тому що така трагедія трапилася, і, по-перше, він незаконно утримується", - зазначив Єрмак.

В окупованому Криму зник син політв’язня Руслана Сулейманова — 3-річний Муса Сулейманов. За кілька днів його тіло знайшли у вигрібній ямі. Пізніше встановили, що причиною смерті стало утоплення.

Також нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та Президент РФ Володимир Путін обговорили питання звільнення 22 кримських татар.