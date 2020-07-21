В анексованому Криму суди над громадськими активістами проходять майже щодня - переважно в закритому режимі і з порушеннями норм законодавства.

Вищі суди на скарги правозахисників не реагують, розповіла правозахисниця, кримська адвокатка Ліля Гемеджи в програмі "Насправді: Крим" на телеканалі "Дім", передає Укрінформ.

"Суди проходять практично щодня. Буквально за 40 хвилин у мене судове засідання з обрання, з управління запобіжним заходом щодо фігуранта третьої бахчисарайської групи Амета Сулейманова - інваліда з серцево-судинними захворюваннями. Зараз паралельно проходить судове засідання між Південним окружним військовим судом, Кримським військовим судом - це справа другої бахчисарайської групи. Там дуже багато відомих фігурантів. Це і координатор "Кримської солідарності" Сервер Мустафаєв, і волонтер 2017 року Марлен Асанов, активіст, громадянський журналіст Сейран Салієв, Тимур Ібрагімов і багато інших хлопці. На сьогодні після обіду призначено судові засідання третьої бахчисарайської групи - Сейтмеметова Рустема, братів Османа і Сейтумера Сейтумерових, а також апеляційне засідання щодо останнього затриманого - Сейрана Хайретдінова", - розповіла адвокат.

За її словами, всі ці засідання, практично крім Південного окружного військового суду, проходять в закритому режимі - слухачів не допускають до зали судового засідання, ці процеси не оприлюднюються.

"Процеси проходять з порушенням норм чинного російського законодавства. Ці порушення фіксуються адвокатами, але, на превеликий жаль, ніякої реакції з боку вищих судів на ці порушення не відбувається", - повідомила Гемеджи.

Як повідомлялося, Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Відтоді на півострові регулярно тривають переслідування активістів, переважно кримських татар і українців, не згодних з окупацією Криму і діями окупантів. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.