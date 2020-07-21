Суд Москви втретє продовжив арешт кримчанці, підозрюваній у "держзраді"
|15:01 07.08.2020
|Крим
Лефортовський районний суд Москви втретє продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою 65-річній мешканці Севастополя Галині Довгополій, затриманій в окупованому Криму за підозрою «у державній зраді».
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінці Фейсбука Кримської правозахисної групи.
«За даними ФСБ РФ, Галина Довгопола нібито була завербована українськими спецслужбами, і за завданням Головного управління розвідки «цілеспрямовано здійснювала збір секретних відомостей військового характеру». Жінці інкримінують ст. 275 КК РФ, яка передбачає безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 20 років», - йдеться у повідомленні.
Рішення про продовження арешту винесла суддя Альбіна Галімова.
Кримська правозахисна група нагадує, що 27 листопада 2019 року «Ленінський районний суд» Севастополя щодо мешканки Севастополя обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на 2 місяці - до 26 січня 2020 року. Після цього Лефортовський районний суд тричі продовжував жінці запобіжний захід.
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