Суд Москви втретє продовжив арешт кримчанці, підозрюваній у "держзраді"

15:01 07.08.2020   Крим

Лефортовський районний суд Москви втретє продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою 65-річній мешканці Севастополя Галині Довгополій, затриманій в окупованому Криму за підозрою «у державній зраді».

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінці Фейсбука Кримської правозахисної групи.

«За даними ФСБ РФ, Галина Довгопола нібито була завербована українськими спецслужбами, і за завданням Головного управління розвідки «цілеспрямовано здійснювала збір секретних відомостей військового характеру». Жінці інкримінують ст. 275 КК РФ, яка передбачає безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 20 років», - йдеться у повідомленні.

Рішення про продовження арешту винесла суддя Альбіна Галімова.

Кримська правозахисна група нагадує, що 27 листопада 2019 року «Ленінський районний суд» Севастополя щодо мешканки Севастополя обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на 2 місяці - до 26 січня 2020 року. Після цього Лефортовський районний суд тричі продовжував жінці запобіжний захід.



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