На Одещині в національному природному парку «Тузловські лимани» сильний град убив сотні птахів, у тому числі 11 лелек.

Як повідомив у соціальних мережах відомий еколог, співробітник нацпарку Іван Русєв, в Татарбунарському районі Одеської області, в зоні сіл Дивізія і Вишневе, пройшла потужна злива і випав рясний град, передає УНІАН.

Він зазначає, що такої сили град і злива - вкрай рідкісне явище, що, ймовірно, обумовлено зміною клімату. Як зазначив еколог, ураган був ввечері 31 липня, але про загибель лелек повідомлення надійшло від мешканки Дивізії Олени Старовєрової лише через чотири доби.

Як з'ясувалося, двох поранених градом лелек вона забрала до себе додому. «Обстеження співробітниками НПП «Тузловські лимани» території заплави річки Хаджидер спільно з Оленою, а також підрахунок трупів птахів, залишків пір'я, скелетів, показав, що масштаби негоди для птахів сумні...» - повідомив Русєв.

Загалом загинуло 11 лелек, 32 кулика чибіса, 10 куликів коловодника, три сиворакші, сотні шпаків, понад 50 - птахи сімейства горобиних, очеретяні вівсянки, вусаті синиці.

Як зазначає еколог, у перші дні після урагану загиблих і поранених птахів ловили і поїдали пернаті і наземні хижаки. Тому можна припустити, що кількість загиблих птахів лише на невеликій ділянці заплави річки Хаджидер - не менше 300.

Один з двох лелек, яких підібрала Старовєрова, вижив. Однак він осліп від ударів градин і у нього порушена координація рухів. «Птах дуже довірливий і навіть не намагається літати. Їсть ледве-ледве. Ми назвали його Робінзоном і забрали із собою. Зараз Робінзон на реабілітації», - розповів Русєв.

Він також додав, що під час підрахунку загиблих пернатих на мілководдях було дуже багато різних видів птахів, у тому числі й рідкісні блискучі ібіси, кулики-довгоноги, чоботарі тощо. За словами Русєва, майже відразу після негоди хтось із мисливців-браконьєрів села Дивізія виставив пристосування для лову птахів, що неприпустимо на території заповідника й аморально. Співробітники нацпарку знищили виявлене пристосування.

Русєв також розмістив фотографії осліплого лелеки Робінзона, загиблих птахів і пристосування браконьєрів.

Довідка

«Тузловські лимани» - національний природний парк, розташований на території Татарбунарського району Одеської області. Створений 1 січня 2010 року. Площа - 27 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм - 206 кв. км. Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, відповідно до Рамсарської конвенції, з особливим охоронним режимом.



