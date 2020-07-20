Українці, які застрягли в Румунії, мають залишити країну до 12 серпня – посольство

14:31 07.08.2020   Україна

Посольство України в Румунії попередило українців, що термін перебування іноземців, які не змогли залишити територію Румунії в умовах пандемії COVID-19, спливає 12 серпня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу диппредставництва.

«Шановні громадяни України. Звертаємо вашу увагу, що термін, впродовж якого зберігається право перебування іноземців, котрі не змогли залишити територію Румунії в умовах пандемії COVID-19, і коли не будуть застосовуватися санкції чи обмежувальні заходи, – до 12 серпня 2020 р.», - йдеться у повідомленні.

У Посольстві послалися на розпорядження уряду Румунії, згідно з яким право на перебування іноземців на території країни, надане в'їзними візами в Румунію, зберігається впродовж 90 днів з моменту припинення надзвичайного стану.

Як повідомлялося раніше, з 27 липня Румунія входить до списку країн зі значним поширенням випадків COVID-19 («червона зона»).

У зв’язку з цим у разі в’їзду в Україну після перебування у Румунії громадянам необхідно перебувати 14 днів на ізоляції за задекларованою адресою (можливо тільки за наявності встановленого на мобільний пристрій електронного додатка «Дій вдома») або обсервації у спеціальних закладах.



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