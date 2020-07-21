Єрмак розповів, коли визначиться дата нового обміну полоненими
|14:14 07.08.2020
|Крим
Україна розраховує на узгодження дати нового обміну полоненими в найближчі кілька тижнів. Новий обмін повинен бути узгоджений на засіданнях Тристоронньої контактної групи.
Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає прес-службі ОП, інформує РБК-Україна.
"Ми сподіваємося, що на найближчих засіданнях Тристоронньої контактної групи буде остаточно узгоджений списки з обміну. Ми сподіваємося, що протягом декількох тижнів зможемо говорити про конкретні дати по обміну", - сказав Єрмак.
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