Україна розраховує на узгодження дати нового обміну полоненими в найближчі кілька тижнів. Новий обмін повинен бути узгоджений на засіданнях Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає прес-службі ОП, інформує РБК-Україна.

"Ми сподіваємося, що на найближчих засіданнях Тристоронньої контактної групи буде остаточно узгоджений списки з обміну. ​​Ми сподіваємося, що протягом декількох тижнів зможемо говорити про конкретні дати по обміну", - сказав Єрмак.