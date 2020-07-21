У Мінфіні Росії вирішили скоротити витрати на утримання анексованого Криму і його соціально-економічний розвиток.

У 2021 року Кремль має намір знизити їх на 8,5 млрд руб. (понад 3,1 млрд грн), ще через рік – на 9,1 млрд руб (понад 3,4 млрд грн). Це випливає з методики фінансування витрат з федерального бюджету на ці роки, йдеться в публікації OBOZREVATEL.

Відомство пропонує таким чином зменшити витрати на Крим і Севастополь у 2021 році з 84,5 млрд до 76,1 млрд руб., а в 2022 році – з 91,3 млрд до 82,2 млрд руб.

Чому Кремль залишив Крим без грошей

Урізання витрат на анексований півострів автори методики пояснили достроковим припиненням програми "Соціально-економічний розвиток Республіки Крим та міста Севастополя", яка була розрахована до 2022 року.

Ще одна причина – нестача грошей в бюджеті РФ, який довелося балансувати з урахуванням падіння прибутку від продажу нафти.