У Росії за добу зафіксували понад 5,2 тис. випадків COVID-19, померли 119 осіб

13:46 07.08.2020   Росія

У Росії зафіксовано 877 135 випадків COVID-19, з них нових за добу - 5241.

Про це повідомляє російський федеральний оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом, передає УНН.

"За останню добу в Росії виявлено 5 241 хворий на нову коронавірусну інфекцію (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) у 84 регіонах, з них 1 421 випадок (27,1%) - активно, у контактних осіб, без клінічних проявів хвороби. Всього в країні наростаючим підсумком виявлено 877 135 хворих у 85 регіонах. Також за добу зафіксовано 119 летальних випадків. За весь період в Росії від коронавірусу померли 14 725 людей", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними федерального оперативного штабу, найбільше число нових випадків COVID-19 продовжують фіксувати у Москві - 686 за добу.

В оперативному штабі по боротьбі з інфекцією в Москві повідомили, що за добу в російській столиці померли 12 пацієнтів з підтвердженою пневмонією і позитивним результатом тестів на коронавірус, 1353 людини одужали.

Всього в Москві після проходження лікування одужали 187 576 інфікованих COVID-19.



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