У Росії за добу зафіксували понад 5,2 тис. випадків COVID-19, померли 119 осіб
|13:46 07.08.2020
|Росія
У Росії зафіксовано 877 135 випадків COVID-19, з них нових за добу - 5241.
Про це повідомляє російський федеральний оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом, передає УНН.
"За останню добу в Росії виявлено 5 241 хворий на нову коронавірусну інфекцію (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) у 84 регіонах, з них 1 421 випадок (27,1%) - активно, у контактних осіб, без клінічних проявів хвороби. Всього в країні наростаючим підсумком виявлено 877 135 хворих у 85 регіонах. Також за добу зафіксовано 119 летальних випадків. За весь період в Росії від коронавірусу померли 14 725 людей", - йдеться у повідомленні.
Згідно з даними федерального оперативного штабу, найбільше число нових випадків COVID-19 продовжують фіксувати у Москві - 686 за добу.
В оперативному штабі по боротьбі з інфекцією в Москві повідомили, що за добу в російській столиці померли 12 пацієнтів з підтвердженою пневмонією і позитивним результатом тестів на коронавірус, 1353 людини одужали.
Всього в Москві після проходження лікування одужали 187 576 інфікованих COVID-19.
Ще на цю тему:
У Росії за добу зафіксували 5204 нових випадки COVID-19
Росія заявила, що матиме власну вакцину від COVID-19 у жовтні. ВООЗ (чомусь) не вірить
У Росії за добу виявили понад п'ять тисяч випадків COVID-19
Кількість інфікованих коронавірусом у Росії перевищила 830 тисяч
У Росії кількість випадків COVID-19 наближається до 800 тисяч
У Росії за добу COVID-19 виявили у 5862 осіб, загалом - вже близько 790 тис. випадків
У Росії кількість випадків COVID-19 перевищила 775 тисяч
Кількість заражених коронавірусом у Росії наближається до 740 тисяч
У Росії кількість хворих на коронавірус перевищила 700 тис.
У Росії за добу виявили ще 6693 нових випадки COVID-19