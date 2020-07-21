В оккупированном Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находятся 1110 человек, из них под динамическим наблюдением на дому - 273 человека.

Об этом сообщили в пресс-службе "министерства" здравоохранения оккупированного Крыма, передает КП.

В обсерваторы изолировано 194 человека, в стационарах - 643 человека.

С нарастающим итогом в оккупированном Крыму зафиксировали 1410 ковид-положительных человек.

На текущий момент лечение проходят 138 человек, выписано 1002 человека.

Скончались от коронавируса 16 человек.