Коронавирус в оккупированном Крыму, новости на 7 августа: На полуострове побит антирекорд по количеству заболевших
|13:33 07.08.2020
|Крим
В оккупированном Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находятся 1110 человек, из них под динамическим наблюдением на дому - 273 человека.
Об этом сообщили в пресс-службе "министерства" здравоохранения оккупированного Крыма, передает КП.
В обсерваторы изолировано 194 человека, в стационарах - 643 человека.
С нарастающим итогом в оккупированном Крыму зафиксировали 1410 ковид-положительных человек.
На текущий момент лечение проходят 138 человек, выписано 1002 человека.
Скончались от коронавируса 16 человек.
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