Зеленський та Путін обговорили звільнення 22 кримських татар

12:28 07.08.2020   Крим

Президент України Володимир Зеленський та Президент РФ Володимир Путін обговорили питання звільнення 22 кримських татар. Цей список вже передано російській стороні.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час робочої поїздки Глави держави на Донбас, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Ми сподіваємося, що на найближчих засіданнях Тристоронньої контактної групи буде остаточно погоджено списки щодо обміну. Ми сподіваємося, що протягом декількох тижнів зможемо говорити про конкретні дати щодо обміну", – наголосив Андрій Єрмак.

Окремо він зазначив, що пройшли перемовини з Путіним про звільнення кримських татар.

"Володимир Зеленський в останній розмові з Президентом РФ Володимиром Путіним ініціював обговорення звільнення 22 кримських татар, яких незаконно утримують в окупованому Криму", - сказано у повідомленні.

Так, за словами Єрмака, цей список вже передано російській стороні.

"І ми очікуємо, що це питання теж буде вирішено", – зауважив Андрій Єрмак.

Крім того, керівник Офісу Президента нагадав, що Володимир Зеленський звернувся з проханням звільнити кримського татарина Руслана Сулейманова, якого незаконно утримують у Криму, сина якого, на жаль, знайшли мертвим.

Нагадаємо, Єрмак анонсував новий обмін полоненими "100 на 100". Також повідомлялося, що Україна близька до домовленості з бойовиками про нові ділянки для розведення військ на Донбасі.



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