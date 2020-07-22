В українській армії за добу зареєстрували 29 випадків СOVID-19

13:01 07.08.2020   Україна

Станом на ранок 7 серпня в Збройних Силах України зафіксовано 29 нових випадків захворювання на коронавірус. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10.00 7 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 287 осіб. ...За минулу добу зареєстровано 29 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні в закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні в домашніх умовах перебуває 23 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкій перебіг захворювання.

Всього за час пандемії одужало – 668 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 554 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 126 осіб.



Ще на цю тему:

13:01 05.08.2020
Епідемічна обстановка в Збройних Силах України станом на 5 серпня
12:33 03.08.2020
У ЗСУ за добу захворіла COVID-19 одна людина, троє одужали
12:15 30.07.2020
Епідемічна обстановка в Збройних Силах України станом на 10.00 30 липня
13:13 28.07.2020
У ЗСУ за добу виявили 13 нових випадків COVID-19, хворіють 160 осіб
13:21 24.07.2020
В українській армії - 17 нових випадків коронавірусу за добу
14:00 22.07.2020
Чисельність ЗСУ зараз майже максимальна, близько 250 000 осіб. Неукомплектованості немає, - начальник ГШ Корнійчук
12:10 22.07.2020
В українській армії за добу - 14 випадків коронавірусу
14:14 20.07.2020
У ЗСУ за добу виявили 2 нові випадки COVID-19
14:14 16.07.2020
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 16 липня
12:15 14.07.2020
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 14 липня
16:15 13.07.2020
Міністра оборони хочуть покликати до Ради через військові навчання РФ біля кордону
13:01 10.07.2020
В українській армії - 144 хворих на COVID-19
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:30 06.08.2020
Alstom начала валидационные испытания грузовых локомотивов в Азербайджане
09:30 04.08.2020
Азербайджан отправил в порт Одессы очередную партию нефти для Беларуси
09:15 29.07.2020
Из Турции в Азербайджан на масштабные учения прибыли военные
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
11:44 07.08.2020
Протести у Болгарії: поліція знесла наметові містечка у трьох містах
19:45 04.08.2020
COVID-19: У Болгарії зареєстрували найвищу добову смертність
19:21 30.07.2020
Українці зможуть відвідувати Болгарію без тесту на коронавірус і самоізоляції
11:48 30.07.2020
Протести у Болгарії: мітингувальники заблокували перехрестя в центрі Софії
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
09:00 06.08.2020
Вірменія обмежила мовлення російських каналів
11:31 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Вірменія відреагувала на плани Азербайджану та Туреччини провести навчання
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
Всі новини країни
Греція Греція
16:41 05.08.2020
Греція виділить 850 млн євро субсидій на енергоефективність житла
12:00 04.08.2020
Шесть греческих портов снова готовы принимать круизные лайнеры
20:33 03.08.2020
Греція зміцнює паркан на сухопутному кордоні з Туреччиною
14:44 03.08.2020
До античного корабля з аквалангом: Греція відкрила перший підводний музей
Всі новини країни
Грузія Грузія
19:45 06.08.2020
Объем грузоперевозок в Грузии в первом полугодии составил почти 19 млн тонн
17:00 06.08.2020
ЮВО: Тактический десант российской военной базы в Абхазии высадился на полигон Нагвалоу
12:45 06.08.2020
У Радбезі ООН виступили на захист територіальної цілісності Грузії
12:20 06.08.2020
Доходы от туризма в Грузии сократятся на 80%
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:30 04.08.2020
Международный арбитраж оставил аэропорт Кишинева концессионеру
14:41 30.07.2020
Глава МЗС Молдови здійснить візит до Києва наступного тижня
12:32 30.07.2020
Додон анонсував конституційну реформу і створив спецкомісію
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
Всі новини країни
Росія Росія
18:31 07.08.2020
Сенатори США попередили німецький порт Мукран про неминучість санкцій у зв'язку з "Північним потоком 2"
16:46 07.08.2020
Британські ВПС супроводили російський корабель у Північному морі
13:46 07.08.2020
У Росії за добу зафіксували понад 5,2 тис. випадків COVID-19, померли 119 осіб
10:45 07.08.2020
Берлін назвав "недоречним" тон листів від сенаторів США щодо "Північного потоку-2"
Всі новини країни
Румунія Румунія
18:46 07.08.2020
У Румунії - найбільша кількість випадків коронавірусу за добу з початку пандемії
12:44 03.08.2020
У Румунії думають, як вирішувати проблему з "нашестям" бурих ведмедів
20:40 30.07.2020
У Румунії знову коронавірусний антирекорд - 1356 хворих за добу
16:30 29.07.2020
Румыния и Польша выдали дополнительные разрешения для украинских перевозчиков
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
09:45 07.08.2020
Глави МЗС держав ЄС обговорять відносини спільноти з Туреччиною
16:00 06.08.2020
Минздрав Турции опроверг информацию о вспышке коронавируса на курортах
13:30 06.08.2020
Туреччина розглядає можливість виходу зі Стамбульської конвенції
08:45 06.08.2020
У Туреччині росте не лише кількість туристів, але й число хворих на коронавірус
Всі новини країни
Україна Україна
18:18 07.08.2020
Україна готова забезпечувати людей у Криму водою в разі гуманітарної катастрофи – Шмигаль
18:01 07.08.2020
Росія витрачає мільярди доларів на пропагандистські конференції в окупованому Криму — Джапарова
17:47 07.08.2020
МЗС закликає світ посилити тиск на Росію через агресію проти Грузії та України
17:34 07.08.2020
Україна прагне отримати статус спостерігача у Тюркській раді - Джапарова
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд