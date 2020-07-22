Станом на ранок 7 серпня в Збройних Силах України зафіксовано 29 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10.00 7 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 287 осіб. ...За минулу добу зареєстровано 29 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні в закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні в домашніх умовах перебуває 23 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкій перебіг захворювання.

Всього за час пандемії одужало – 668 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 554 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 126 осіб.