В результате проведения незаконной весенней призывной кампании оккупационным «военкоматом Крыма» в ВС РФ призваны 2 600 жителей Крыма. 1 100 человек отправлены в части, дислоцированные в РФ.

Об этом сообщил оккупационный «военный комиссар Крыма» Юрий Лымарь, передает «Крым Информ».

По словам так называемого «военкома Крыма» 1500 человек из незаконно проведенного весеннего призыва в ВС РФ направлены в «крымские части». 1100 жителей оккупированного Крыма незаконно отправлены для прохождения воинской службы в армии государства-оккупанта на территории РФ.

«Первоначальным планом была поставлена задача призвать и направить в Вооруженные силы около 3 тысяч человек, в дальнейшем план отправок был скорректирован в сторону уменьшения на 400 человек, — сказал Лымарь. — Направлены в части, дислоцированные в Крыму, около 1,5 тыс человек, что составляет 50% от нормы призыва. Остальные убыли в другие субъекты Российской Федерации».

«Военком» подчеркнул, что приоритет в этом незаконном призыве отдавался гражданам со средним специальным образованием и имеющим или желающим получить специальность «водитель». «Военкомат Крыма» незаконно призвал 864 водителя категории «С».

За уклонение от службы в вооруженных силах России оккупационные «власти Крыма и Севастополя» возбуждают уголовные дела. Известно о возбуждении 80 уголовных дел в отношении жителей Крыма «уклонистов»

Отметим, что все так называемые «призывы», проводимые оккупационными «властями Крыма и Севастополя», проходят в нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения, в частности ст.51: «Оккупирующая держава не сможет принуждать покровительствуемых лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Всякое давление или пропаганда в пользу добровольного поступления в армию воспрещается».

Нормы Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны запрещают и пропаганду военного призыва на оккупированных территориях. То есть под запретом все рекламные плакаты, различные «патриотические» мероприятия в школах, университетах, на которых людей агитируют идти служить в российскую армию. Под запрет подпадает как контрактная, так и срочная служба.