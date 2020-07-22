Самолеты ВМС и ВВС США провели патрулирование побережья оккупированного Крыма
|13:13 07.08.2020
|Крим
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США и патрульный противолодочный самолет ВМС США одновременно проводят полеты вдоль черноморского побережья оккупированного Крымского полуострова.
Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter, передает Флот2017.
Boeing RC-135W ВВС США, самолет радиоэлектронной разведки ВВС США, с бортовым номером 62-4125 и позывным YAHAN31 взлетел с авиабазы Суда-бэй, (о. Крит, Греция). Через воздушное пространство Болгарии прошел в район выполнения поставленных задач. Разведчик осуществляет полет над Черным морем вдоль побережья оккупированного Крыма.
Самолет Boeing RC-135W выполняет задачи по отслеживанию местоположения самолетов и систем ПВО ЧФ РФ.
Параллельно с ним проходит полет патрульного противолодочного самолёта ВМС США — Boeing P-8A Poseidon (бортовой номер 169002).
Boeing P-8A Poseidon (бортовой номер 169002) взлетел с авиабазы Сигонелла (Италия) и осуществляет разведывательный полёт оккупированного Крыма. Самолет ведет поиск подводных лодок противника.
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