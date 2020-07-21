Почему слухи о новом карантине в аннексированном Крыму не совсем слухи

12:12 07.08.2020   Крим

Не успели отойти от предыдущей самоизоляции, как на горизонте замаячила перспектива очередного карантина осенью. При всей неподтвержденности этих предположений есть некоторые основания полагать, что новые ограничения нас все-таки ждут.

Начну со статистики: оккпированный Крым вошел в тройку регионов России с самым быстрым распространением коронавируса с коэффициентов 1,5, пишет на странице Аvdet журналист Осман ВЕЛИ. 

В Москве, например, этот коэффициент не достигает даже единицы. Не нужно путать этот показатель с количеством заболевших людей. Данный коэффициент демонстрирует, сколько человек в среднем успел заразить один больной до своей изоляции. То есть, каждый человек с коронавирусом в оккупированном Крыму инфицирует намного больше людей, чем в той же Москве.

При этом крымские "власти" продолжают отчитываться в небывалом потоке туристов на полуостров и радоваться заполненным под завязку отелям и санаториям. Так, всего за июль, по официальным данным, оккупированный Крым посетили почти полтора миллиона отдыхающих, приехавших, в том числе, из регионов с напряженной эпидемиологической обстановкой.

Обязательная обсервация и даже самоизоляция для «гостей» с материка уже давно отменена, поэтому вероятность большого «урожая» новых COVID-положительных крымчан стремится к максимуму. Об этом, конечно, пока никто из официальных лиц не говорит. Почему? Потому что на носу единый день голосования, на котором успокоенный официальной статистикой по ковиду электорат «Единой России» должен прийти на избирательный участок 13 сентября и выбрать нужных глав 20 субъектов и нужных депутатов в парламенты 11 регионов.

В качестве запасного плана на случай такой вспышки заболевания, которую нельзя будет умолчать, "власти" придумали дистанционное электронное голосование. Но так как этот формат еще совсем хромает и не показал себя «в поле», основным бастионом федералов остаются старые добрые избирательные участки. Их ведь можно легко организовать даже в самой глубинке, где никогда не было интернета и местные жители понятия не имеют, что за зверь такой – электронные выборы.

О возможности второй волны эпидемии осенью и, соответственно, введения новых противоэпидемических мер начали говорить еще во время первого так называемого карантина весны-начала лета. Кто-то ссылался на знакомого из местной администрации, кто-то на родственника в больнице, а кто-то строил свои предположения. И если еще недавно эта информация оставалась на уровне туманных догадок, то сейчас она приобретает отчетливые очертания. Так, в некоторых симферопольских школах родителям уже сейчас прямо сообщают, что 20 сентября учеников снова отправят на дистанционное обучение. К очередному закрытию готовятся и владельцы банкетных залов. В одном из таких заведений при бронировании даты проведения торжества, которое запланировано на 16 сентября, клиентов предупредили, что ресторан к этому времени может быть уже закрыт.

Что касается учебного года, то официальные лица "регионального" и федерального уровня заявляют лишь о том, что учеба начнется в обычном очном формате. При этом никто не уточняет, как долго учащиеся школ и вузов просидят за партами: четверть, семестр или только до единого дня голосования.

Примерно к этому же времени в оккупированном Крыму, скорее всего, проявятся последствия наплыва миллионов туристов в виде новой вспышки заболеваемости, переполненных медучреждений и новых жестких (или не очень) ограничений.

А пока что нам остается надеяться на лучшее и не забывать, что эпидемия никуда не делась и вокруг по-прежнему могут находиться COVID-инфицированные люди, представляющие реальную угрозу для жизни и здоровья каждого из нас.



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