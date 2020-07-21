Некоторые продукты в оккупированном Крыму подорожали почти на 50%

12:02 07.08.2020   Крим

Входящие в потребительскую корзину продукты питания во втором квартале 2020 года подорожали на 47,1%.

По данным пресс-службы "правительства" оккупированного Крыма, больше всего подорожали репчатый лук – на 47,1%, картофель – на 31,8%, морковь – на 24,1%, капуста – на 15,5%, яблоки – на 31,1%, апельсины – на 23,5%, виноград – на 10,6 %, сообщает Аvdet.

Также повысились цены на крупу гречневую – на 20,5%, рис – на 11,7%, сахар-песок – на 10,8% и бананы – на 11,4%.

В связи с этим, согласно опубликованной информации, в оккупированном Крыму увеличили расчет прожиточного минимума на 611 рублей до 10 998 рублей, для трудоспособного населения – 11 753 рубля, для пенсионеров – 8 971 рублей, для детей – 11 682 рублей.



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