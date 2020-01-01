Т. зв. "голова" окупованого Крыма Аксьонов продовжує активні заходи із протидії зростанню політичних амбіцій т. зв "губернатора" анексованого Севастополя Развожаєва.

За інформацією, отриманою з надійних джерел т.зв. «Уряду Криму», команда Сергія Аксьонова продовжує активні заходи із протидії зростанню політичних амбіцій Михайла Развожаєва, який розглядається Москвою) у якості перспективної заміни Аксьонову.

Так, на початку липня п.р. «керівник» окупованого Криму встановив контакт з керівництвом партії ЛДПР. Метою цього зібрання було об'єднання зусиль з протидії «кандидату від влади», сприянню кандидату в "губернатори" Севастополя від ЛДПР, а також використання керівництва ЛДПР для проведення інформаційних атак проти Развожаєва на рівні органів державної влади РФ.

За інформацією джерел під час візиту до м.Сімферополь депутата Державної Думи РФ від ЛДПР Олександра Курдюмова Аксьонов обговорив проблемні питання вересневих перегонів у м.Севастополь та заявив щодо максимального сприяння кандидату від ЛДПР – керівнику Севастопольського відділення ЛДПР Іллі Журавльову.

Під час кулуарної бесіди, Аксьонов поінформував Курдюмова деякими аспектами корупційної діяльності команди Развожаєва, зокрема розкрадань під час реалізації федеральних цільових програм та «освоєння міського бюджету», проведенні фіктивних тендерів та захоплень земельних ділянок у береговій зоні.

У свою чергу, О.Курдюмов пообіцяв розглянути вказані факти на засіданні думських комітетів.

За даними джерел, можливе підключення до кампанії з дискредитації М.Развожаєва.

О.Курдюмова може у найближчій перспективі відобразитись на апаратній вазі М.Развожаєва та його намірах очолити Крим.

Жителі окупованого Криму прийдуть на виборчу ділянку 13 вересня.