Российские военные учились в оккупированном Крыму «точно поражать» цели из «Градов»

11:15 07.08.2020   Крим

Командование Черноморского флота России сообщает о проведении очередных военных учений на полигоне в аннексированном Крыму.

По данным пресс-службы ведомства, артиллерийские подразделения провели боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град» на полигоне Опук, сообщают Крым.Реалии.

«По замыслу учения, разведчики обнаружили место сосредоточения сил условного противника. Полученные данные были переданы на командный пункт руководителю учения. Командованием было принято решение нанести поражение противнику путем применения ракетной системы залпового огня «Град». Получив координаты цели, артиллеристы с ходу заняли огневые позиции и произвели залп по полученным координатам, успешно поразив как одиночные, так и групповые цели», – сказано в информации.

Сообщается, что беспилотники «зафиксировали на видео точность поражения целей».

Ранее сообщалось, что российские военные стреляли из танков на полигоне в оккупированном Крыму.



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