В Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок COVID-19, з них за добу – 1453.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Протягом доби зафіксовано 33 нових летальних випадки. Одужав 531 пацієнт.

Загалом в Україні зареєстровано 1852 смерті від COVID-19. Одужали – 43 055. Зараз хворіють – 33 354.