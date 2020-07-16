Берлін назвав "недоречним" тон листів від сенаторів США щодо "Північного потоку-2"

10:45 07.08.2020   Росія

 Дії американської сторони щодо німецьких компаній, що беруть участь в реалізації проекту “Північний потік-2”, є кричущим втручанням в національний суверенітет.

Про це заявив у четвер газеті Handelsblatt держміністр в МЗС ФРН Нільс Аннен, коментуючи послання сенаторів США оператору німецького порту Мукран, де зберігаються труби для завершення будівництва газопроводу, зазначає УНН.

“Американська політика екстериторіальних санкцій щодо тісних партнерів і союзників є кричущим втручанням в наш національний суверенітет”, — підкреслив він. “Тон і зміст недавно розісланих сенаторами листів з погрозами німецьким компаніям абсолютно недоречний”, — зазначив Аннен. Він вказав на те, що європейська енергетична політика “визначається виключно в Берліні і Брюсселі, а не у Вашингтоні”.

“Ми дали ясно зрозуміти нашим американським партнерам, що не допустимо вчинення тиску на наші компанії”, — заявив Аннен. Він повідомив, що Німеччина має намір використати головування в ЄС, щоб “зміцнити європейський суверенітет і далі розвинути такі інструменти, як блокуючий регламент (який оголошує недійсними на території ЄС екстериторіальні санкції США, які шкодять інтересам спільноти)”.

У свою чергу прем’єр-міністр землі Мекленбург — Передня Померанія Мануела Швезіг назвала неприйнятними погрози США, пише газета. “Німеччина може сама вирішувати, звідки і яким чином отримувати енергоресурси”, — зазначила вона. За її словами, регіон має намір і надалі підтримувати будівництво трубопроводу.

Handelsblatt раніше повідомила, що в листі, датованому 5 серпня, сенатори Тед Круз, Том Коттон і Рон Джонсон пригрозили керівництву компанії Faehrhafen Sassnitz GmbH значними наслідками, якщо вона негайно не припинить використовувати порт Мукран як логістичну базу для Nord Stream 2.

Саме там пришвартовано судно-трубоукладач “Академік Черський”, яке називалося можливим добудовником “Північного потоку-2”, і зберігаються труби для “Північного потоку-2”.



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