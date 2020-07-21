Обмеження Росією прав Православної церкви України у Криму є приводом для посилення санкцій проти держави-окупанта.

Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасового окупованих територій України Ігор Яременко, повідомила пресслужба відомства, передає Гордон.



Відмова Верховного суду РФ переглядати рішення "судів" окупованого півострова про виселення кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира й Ольги у тимчасово окупованому Сімферополі свідчить про слабкість держави-окупанта, вважає заступник міністра.



"Росія незаконно привласнила і розпоряджається майном кримської громади Православної церкви України, чим порушує норми міжнародного права", – зазначив він.



За його словами, відповідь України буде належною.



"Україна у співпраці з міжнародними партнерами розглядатиме питання посилення санкцій проти осіб, причетних до переслідувань ПЦУ на території тимчасово окупованого Криму", – підкреслив Яременко.



У березні 2019 року "міністерство майнових і земельних відносин Криму" подало позов із вимогою дострокового розірвання договору оренди будівлі, де розташований єдиний у Сімферополі храм ПЦУ – собор Володимира й Ольги. 28 червня "арбітражний суд" окупованого півострова задовольнив позов влади.



Архієпископ ПЦУ Климент розповідав, що майно храму "розграбували і поламали".



Єпархія просила апеляційний "суд" скасувати рішення першої інстанції. 29 серпня 2019 року підконтрольний Росії 21-й арбітражний апеляційний суд в окупованому Севастополі залишив чинним рішення про розірвання договору оренди приміщень кафедрального собору ПЦУ у Криму.



4 серпня Верховний суд РФ відмовився переглянути рішення про виселення громади Православної церкви України з кафедрального собору в окупованому Сімферополі. Представництво президента України у Криму засудило це рішення.



Міністр культури України Олександр Ткаченко закликав депутатів Верховної Ради розглянути проєкт постанови про передання собору у власність Української держави.

