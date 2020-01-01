Під час головування в ОБСЄ Польща зробить акцент на досягненні миру в України, - Дуда
|10:15 07.08.2020
|Україна
Президент Польщі Анджей Дуда під час інавгураційної промови згадав про Україну. Він пообіцяв допомогти в збереженні територіальної цілісності України під час головування в Організації безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).
Про це пише "Польське радіо", передає РБК-Україна.
Як відомо, Польща у 2022 році очолить ОБСЄ.
За словами Дуди, під час головування в Організації Варшава робитиме акцент "на силі права, а не на праві сили", а також - на досягненні миру за допомогою міжнародного права.
"Це важливе завдання на майбутнє, яке ніколи не завершується. Це завдання, яке повинно повернути повний суверенітет та териториторіальну інтегральність нашому сусідові - Україні", - сказав Дуда.
Нагадаємо, у Польщі 6 серпня відбулася інавгурація президента Анджея Дуди, який був переобраний на другий термін.
Раніше Дуда заявляв, що Росія є агресором в Україні.
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