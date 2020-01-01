Міністри закордонних справ 27 країн Євросоюзу обговорять відносини співтовариства з Туреччиною на неформальному засіданні Ради ЄС, яке відбудеться 27-28 серпня в Берліні.

Про це йдеться в заяві зовнішньополітичної служби ЄС, поширеній в четвер у Брюсселі за підсумками зустрічі на Мальті глави європейської дипломатії Жозепа Борреля з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу, інформує УНН.

“Переговори у Валетті відбулися напередодні неофіційної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 27-28 серпня в Берліні, де знову будуть обговорюватися відносини з Туреччиною в продовження дебатів, що відбулися в Раді ЄС у Брюсселі 13 липня”, — наголошується в ньому.

У документі підкреслюється, що “Туреччина є важливим партнером Євросоюзу”. “Держави-члени ЄС хочуть бачити зміцнення взаємних відносин, обертаючи назад нинішні негативні тенденції”, — вказується в ньому.

Що стосується зустрічі на Мальті, то її учасники обговорили двосторонні відносини, а також питання міжнародного порядку, включаючи конфлікти в Лівії та Сирії, йдеться в заяві ЄС.

Довідка: неформальне засідання глав МЗС європейських держав під назвою “Гімніх” (Gymnich) проходить раз на півроку в країні, яка головує в Раді ЄС. В даний час і до кінця року ця роль відведена Німеччини.