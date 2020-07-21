Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що, перебуваючи на місці керівників України 2014 року, обов'язково воював би за Крим.

Про це він сказав в інтерв'ю засновнику видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону, яке вийшло в ефір 6 серпня на YouTube-каналі "В гостях у Гордона".



"Якби в мене навіть клаптик землі спробували [відняти], там би лягло вже тисячі людей. Крим – перлина. А ви не воювали", – дорікнув Лукашенко українській владі.



На його думку, у лютому 2014 року необхідно було негайно привести збройні сили в усій Україні в підвищену бойову готовність. Аргумент тодішнього в.о. президента України Олександра Турчинова про те, що обороняти Крим було нічим, не здається білоруському президенту переконливим.



"Там були люди, які прийшли захопити твою територію. Стріляти – це остання річ. Він же до стрілянини нічого не зробив. Він мав їх затримувати: вручну, врукопашну, із лопатами, із ножами, із палицями й інше. Але коли неможливо, тоді бери зброю і стріляй", – заявив Лукашенко.



Він додав, що на момент захоплення півострова не було зрозуміло, що там діють російські війська.



Росія анексувала Крим і Севастополь після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнають Україна та більшість країн світу.

