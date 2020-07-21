100 на 100: Українська сторона передала ОБСЄ список на обмін полоненими
|08:45 07.08.2020
|Крим
Україна розраховує на проведення обміну полоненими з окупаційними силами найближчими тижнями. В рамках наступного обміну полоненими з проросійськими бойовиками планують звільнити близько 100 осіб з кожної сторони.
Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю Reuters, повідомляє РБК-Україна.
За словами Єрмака, українська сторона подала ОБСЄ список з близько 100 осіб для обміну, майже таку ж кількість ув'язнених пропонують обміняти і бойовики.
"Я сподіваюся, що це буде скоро. Я думаю, що вже через кілька тижнів (відбудеться обмін - ред.)", - заявив він.
Керівник ОП розповів, що президент Володимир Зеленський тиснув на російського лідера Володимира Путіна під час останньої телефонної розмови.
"Було домовлено, що список буде наданий, він вже переданий - це в основному кримські татари, які незаконно утримуються в Криму. Ми чекаємо відповіді", - зазначив він.
Крім того, Єрмак розповів, що проросійські бойовики запропонували щонайменше 3 нові ділянки для розведення сил та засобів на Донбасі.
"Сьогодні ми дуже близькі, щоб домовитися про три, а може, і п'ять нових ділянок (розведення сил - ред.)", - додав глава ОП.
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