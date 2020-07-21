Суд у «справі Приходька»: кримчанин назвав «повною маячнею» звинувачення прокурора
|09:15 07.08.2020
|Крим
У Південному окружному військово суді в російському Ростові-на-Дону 6 серпня відбулося засідання у справі проукраїнського активіста з Криму Олега Приходько.
Як повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність», російський прокурор представив результати біологічної та вибухотехнічної експертиз.
Зокрема зазначається, що на думку російський експертів, у висловлюваннях Приходько є «висловлювання терористичної спрямованості з погрозами підпалу і вибуху».
«В експертизі є фрази – «Щоб москалі зрозуміли, що за кожен рік окупації проливатиметься кров», «Героям слава», «Я готовий підірвати місцеву адміністрацію», «закидати їх на *** коктейлями Молотова» і так далі. Експерти побачили в них загрозу підпалу посольства Росії в Києві, підготовку до підпалу будівлі адміністрації. Адресант готується підірвати його і повідомляє про це співрозмовнику», – йдеться в повідомленні.
Ці звинувачення Приходько назвав «повною маячнею».
«Всі ці телефонні дзвінки – у мене був єдиний, що я поїду в Київ і підпалю посольство. Це було в пориві гніву. Я звертався до українських патріотів, щоб вони поговорили з консулами, але я нікого не закликав. Це повна лажа ... Немає ніде телефонних розмов, що я когось закликав. Я просив поспілкуватися з російськими консулами, але не з коктейлями Молотова. Якби хотіли підпалити, вже давно б це зробили, все просто», – сказав Приходько на суді.
Наступне засідання призначене на 11 серпня.
7 квітня стало відомо, що Приходька доставили в СІЗО Ростова-на-Дону. До цього кримчанину продовжили арешт до 15 вересня.
16 січня повідомлялося, що Приходьку висунули нове звинувачення в «незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин чи вибухових пристроїв».
Також Приходьку висунули ще один епізод звинувачення – планування вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.
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