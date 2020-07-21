Окуповані РФ Крим і Донбас не повернуться під контроль українського уряду найближчим часом, вважає президент Білорусі Олександр Лукашенко.

В оприлюдненому в четвер на YouTube-каналі "В гостях у Гордона" інтерв'ю, відповідаючи на питання, чи поверне РФ Крим і Донбас Україні "при нашому житті", глава Білоруської держави сказав: "Звичайно, ні", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"З Донбасом простіше. Донбас - п'яте колесо у возі, Росії абсолютно не потрібний. Мені просто шкода тих людей, які сьогодні страждають на Донбасі. Не дуже-то він, напевно, потрібен і Україні, виходячи з того, як розгортаються події", - додав Лукашенко.