Київський «суд» продовжив утримання в сімферопольському СІЗО Сейтумеру Сейтумерову, Осману Сейтумерову і Рустему Сейтхалілову, давши згоду на їх подальше утримання в тортурних умовах тільки за розмови на релігійні теми.

Про це передає Укрінформ, посилаючись на відео, опубліковане Кримською солідарністю в Фейсбук.

«На жаль, суд на наші вагомі аргументи не зважив, а взяв до уваги нічим не підкріплені судження слідства, продовживши термін тримання під вартою і по суті давши зелене світло на утримання в тортурних умовах СІЗО Сімферополя, побудованого в 19 столітті», - сказав адвокат Назім Шейхмамбетов.

За його словами, своїм рішенням «суд» дав дозвіл ще три місяці утримувати людей в «умовах, які окрім як катування і тортури назвати не можна».

Як наголосив адвокат, практика засудження кримських мусульман за розмови - звична для російських судів.

«Подібну практику ми спостерігаємо вже кілька років. Є тривалі вироки за те, що люди обговорювали політичні, соціальні та релігійні питання. Ця справа не виняток - тут доказом терористичної діяльності є розмови в мечеті після молитви, де люди обговорювали Судний день. Це зі стовпів віри мусульман», - пояснив Шейхмамбетов.

На його думку, третя бахчисарайська «справа Хізб ут-Тахрір» - приклад того, як російське кримінальне судочинство не захищає суспільство від кримінальних елементів, а, навпаки, «ізолює людей, які несуть лише користь і благо для всіх жителів Криму, незалежно від їх віросповідання і національності».

Як повідомлялося, 11 березня 2020 року в Бахчисараї пройшли обшуки в будинках кримських татар Енвера Мустафаєва, Амета Сулейманова, братів Сейтумера і Османа Сейтумерова та їх дядька Рустема Сейтмеметова.

Мустафаєва після допиту відпустили. Іншим інкримінують частину другу статті 205.5 КК РФ (Організація діяльності терористичної організації та участь в діяльності такої організації).