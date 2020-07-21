Припис про виселення громади ПЦУ із собору в окупованому Сімферополі є черговим кроком для знищення української культурно-релігійної громади.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у зверненні офісу уповноваженого ВР України з прав людини.

"Окупаційна влада в Криму направила припис про звільнення приміщень та виселення громади Православної церкви України з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги в Сімферополі, після того як Верховний суд Російської Федерації відмовився переглянути рішення, яке порушує права представників української православної церкви в Криму", - йдеться у зверненні.

Підставою для виселення української громади з Кафедрального собору стало "завершення строку дії договору з єпархією УПЦ КП", незважаючи на те, що він був укладений на 49 років після проголошення незалежності України.

"Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова неодноразово звертала увагу, що на території українського Криму Російська Федерація знищує громаду Православної Церкви України, переслідує представників "Свідків Єгови", залякує національні меншини та арештовує кримських татар", - відмітили в Офісі омбудсмена.

На думку Денісової, уряди держав та міжнародні організації мають посилити дипломатичний і санкційний тиск на Російську Федерацію як державу окупанта Кримського півострова та засудити дії, які порушують права громади Православної церкви України в Криму.

Як повідомлялося раніше, Міністерство з питань реінтеграції і тимчасово окупованих територій розробило проєкт постанови, який спрямований на те, щоб захистити права вірян Кримської єпархії Української православної церкви (ПЦУ).

4 серпня 2020 року Верховний суд Російської Федерації відмовився переглядати рішення окупаційних судів на території Криму щодо виселення громади Православної церкви України з Кафедрального собору Святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги в Сімферополі.