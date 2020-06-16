Чорногорія дозволила громадянам України в'їзд без обмежень
|20:40 06.08.2020
|Україна
Чорногорія віднесла Україну до країн "зеленої зони" і з 7 серпня, дозволила українським туристам в'їзд без обмежень, пов'язаних з коронавірусом.
Про це повідомили в посольстві України в Чорногорії, пише ZN,UA.
"Дипломатична перемога. Чорногорія включила Україну в свою "зелену зону" і дозволила в'їзд українцям без обмежень. Щиро дякуємо нашим чорногорським друзям та партнерам за довіру та співробітництво", - йдеться в повідомленні.
На сьогоднішній день, в умовах пандемії громадяни України можуть відвідати 38 країн світу без обмежень, або виконуючи певні вимоги.
Так для українців відкрили свої кордони:
Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Великобританія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови, Багамські острови і Ліван, Болгарія, Словенія, Об'єднані Арабські Емірати, Ірландія, Мальдіви, Антигуа і Барбуда, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія.
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