Астраханский филиал "Росморпорта" пополнился очередным лоцманским катером / Фото
|20:20 06.08.2020
|Росія
Флот Астраханского филиала ФГУП "Росморпорт" пополнился лоцманским катером "Сапфир".
Об этом сообщает пресс-служба унитарного предприятия, пишет Судостроение.инфо.
"Сапфир" стал 6 лоцманским судном и 29 судном в составе всего флота филиала. Судно предполагается использовать для оперативной доставки лоцманов на лоцманскую станцию из морских портов Астрахань и Оля, что позволит сократить время прибытия лоцмана с 10 часов до 3,5 часов.
Сами пункты доставки расположены на 145 км Волго-Каспийского морского судоходного канала, а также на Астраханском морском рейде.
Лоцманский катер проекта РИФ 122/1:
Длина — 12,2 м
Ширина — 3,5 м
Высота борта — 1,45 м
Осадка — 0,8 м
Водоизмещение — 10,7
Автономность — не более суток
Класс — «М-ПРМС3,0/1,0 ГЛИССЕР 25/12»
Мощность — 2х324 кВт
Скорость — 40 уз
Пассажировместимость — 12 чел.
Экипаж — 2 чел.
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