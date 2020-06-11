Флот Астраханского филиала ФГУП "Росморпорт" пополнился лоцманским катером "Сапфир".

Об этом сообщает пресс-служба унитарного предприятия, пишет Судостроение.инфо.



"Сапфир" стал 6 лоцманским судном и 29 судном в составе всего флота филиала. Судно предполагается использовать для оперативной доставки лоцманов на лоцманскую станцию из морских портов Астрахань и Оля, что позволит сократить время прибытия лоцмана с 10 часов до 3,5 часов.

Сами пункты доставки расположены на 145 км Волго-Каспийского морского судоходного канала, а также на Астраханском морском рейде.

Лоцманский катер проекта РИФ 122/1:



Длина — 12,2 м

Ширина — 3,5 м

Высота борта — 1,45 м

Осадка — 0,8 м

Водоизмещение — 10,7

Автономность — не более суток

Класс — «М-ПРМС3,0/1,0 ГЛИССЕР 25/12»

Мощность — 2х324 кВт

Скорость — 40 уз

Пассажировместимость — 12 чел.

Экипаж — 2 чел.





Фото: ФГУП "Росморпорт"