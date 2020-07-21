По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 5 - 6 августа прошли следующие мероприятия:

1. Военнослужащие радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) выявили район условного химического заражения, провели его обработку и обеззаразили военную технику в ходе подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020» на полигоне в Волгоградской области.

В ходе практических действий специалисты РХБ защиты провели разведку более 30 кв. км условно зараженного периметра местности при помощи разведывательных машин РХМ-6 на базе БТР-80. После определения характеристик отравляющего вещества специалисты провели контрольные срезы почвы для углубленного лабораторного исследования.

Также колонны специальной техники совершили скоростной марш в район тепловой обработки. Здесь расчеты специальных тепловых машин ТМС-65М1 провели тепловую обработку военной техники, прибывшей из района условного заражения. Под высоким давлением, нагнетаемым турбореактивным двигателем, входящим в состав ТСМ-65М1, операторы расчетов провели газопылевую отбивку поверхности бронетехники.

Всего к учению было привлечено около 400 военнослужащих, задействовано свыше 60 образцов военной специальной техники войск РХБ защиты ЮВО.

2. С военнослужащими инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО) будет проведено тактико-специальное учение в Астраханской области по наведению автомобильного моста через реку

По замыслу учения, условный противник совершил диверсионные действия на пути следования колонны техники основных сил. Совершив марш более 300 км в назначенный район, военнослужащие проведут радиационную, химическую и биологическую (РХБ) разведку местности и, преодолев зараженный участок, возведут мост через реку для переправки людей и техники.

В ходе основного этапа учения военные инженеры наведут мосты грузоподъемностью до 60 тонн с использованием тяжелых механизированных мостов ТММ-3М2.

В учении примут участие более 700 военнослужащих ЮВО, будет задействовано свыше 150 единиц специальной техники, в том числе инженерная машина разграждения ИМР-3, тяжелый механизированный мост ТММ-3М2, путепрокладчик БАТ-2.

Контроль обстановки в районе проведения учения с воздуха обеспечит беспилотная авиация.

3. Расчеты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения уничтожили цели, имитирующие командные пункты условного противника, на удалении около 60 км.

Расчеты РСЗО «Торнадо-С» отработали ряд огневых задач по нанесению одиночных ударов с выполнением практических пусков боевых реактивных снарядов. После проведения боевых пусков расчеты выполнили смену огневой позиции.

Также военнослужащие ЮВО с помощью транспортно-заряжающих машин выполнили задачи по заряжанию пусковых установок боевыми реактивными снарядами, практическому расчету параметров стрельбы и боевому применению РСЗО.

Ранее дивизионы реактивного артиллерийского соединения ЮВО были подняты по тревоге и совершили 100-км марш в назначенный район. Военнослужащие отработали задачи рассредоточения со сменой позиций, инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения, а также выполнили топопривязку и ориентирование на местности.

В тактическом учении принимали участие около 500 человек, задействовано около 50 единиц военной техники, в том числе боевые и транспортно-заряжающие машины РСЗО «Торнадо-С».

4. Инженерно-саперные подразделения Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области и на Кубани проведут тактико-специальное учение по обнаружению и уничтожению подземных ходов сообщения с использованием новейшего мобильного инженерного комплекса разминирования (МИКР).

Военнослужащие используют четыре типа новейших миноискателей, в том числе «Коршун-ИНВ-3М», переносной искатель проводных линий ПИПЛ, селективный переносной индукционный миноискатель ИМП-С2, металлоискатель глубинный МГ-1, а также с помощью новейшего геофизического радара «Око-2», входящего в состав МИКР, проведут детальное обследование местности.

Задачи разминирования при обнаружении мин-ловушек военнослужащие выполнят с применением новейшего взрывозащитного костюма «Доспехи-КП-М», оборудованного встроенной системой климат-контроля, комплексной закрытой системой передачи аудио- и видеоинформации, в т.ч. и громкоговорящим устройством.

«Специальные учения являются подготовкой к проведению стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020»», – отметил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

5. В подразделения беспилотных летательных аппаратов мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) поступила партия комплексов воздушной разведки и наблюдения «Элерон-3».

Беспилотник «Элерон-3» – специальное разведывательное средство ближнего радиуса действия. Максимальный взлетный вес аппарата 5,3 кг, масса полезной нагрузки – до 1 кг. Беспилотник способен развивать скорость до 130 км/ч и подниматься на высоту до 4 тыс. м.

Данный комплекс оснащен электродвигателем низкой шумности и приборами навигации ГЛОНАСС/GPS, имеет малую оптическую, акустическую и радиолокационную заметность и рассчитан на установку сменных фото и видеокамер, тепловизора, постановщика помех и другой полезной нагрузки.

Комплекс позволяет круглосуточно вести воздушную оптикоэлектронную разведку с передачей информации в реальном времени через закрытые цифровые каналы связи. БпЛА может действовать в широком диапазоне высот и температур на значительном удалении от наземной станции управления.

Операторы комплекса заранее прошли переобучение в Центре подготовки специалистов беспилотной авиации и приступили к эксплуатации «Элерон-3».