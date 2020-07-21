Крымская горная местность и ее залежи не дают покоя чиновникам оккупационного правительства. В этот раз возмущена общественность Судака.

Из-за очередного карьера на месте детского лагеря, Судак может лишиться воды.

О началах разработки карьера написал на своей странице в сети Facebook активист Александр Талипов, передает flot2017.

«Сергей Валерьевич Аксенов, ну как же так! Обещали же что карьера не будет, лагерь восстановят! Вчера узнали, что началась информационная подготовка к разработке карьера, приехало телевидение, снимали каких-то общественников, которые выступали за карьер, говорили, что лагерь не восстановить. После была озвучена информация, что все документы на карьер готовы и в этом году его начнут разрабатывать. Это правда? Московские жулики-банкроты уничтожат лагерь и нашу природу?», — написал Талипорв.

Как оказалось, история с Чокаташским карьером началась еще зимой.

В 1974 году в урочище Куб-Кола был открыт детский лагерь «Отважный», как центр круглогодичного детского отдыха.

После развала СССР работа лагеря стала постепенно сходить на нет, однако он продолжал принимать детей. В 2016 году появились первые новости о том, что рядом с лагерем собираются разрабатывать карьер по добыче щебня. В итоге в 2017 году лагерь официально прекратил свою работу – соответствующее решение было принято так называемым «Симферопольским горсоветом» И это несмотря на то, что «Отважный» как и в советское время, считался военно-патриотическим лагерем, куда до последнего приезжало много детей.

Судакская общественность выступила против разработки щебневого карьера в урочище Куб-Кола. Местные активисты решительно настроены не допустить уничтожения окрестных лесов, ведь из-за горнодобывающих работ полуостров лишится ещё одного заповедного уголка крымской природы, да и постройка карьера и его эксплуатация будет тянуть много подземных вод, которые питают город.

В начале января 2020 года в лесу недалеко от лагеря появилась группа рабочих. Они принялись валить деревья, расчищая место для подъездов к будущему карьеру. На руках у представителя компании-разработчика оказались все необходимые документы с подписями так называемых «первых лиц республики».

Так называемый «глава Крыма» Сергей Аксёнов тогда пообещал общественности, что действие лицензии на разработку карьера под Судаком будет остановлено. Вопрос будет решен в пользу жителей региона.

Аксёнов сообщил, что за последнее время на его официальные страницы в социальных сетях поступило множество обращений по поводу подготовки работы на карьере вблизи бывшего детского лагеря в городском округе Судак. Он подчеркнул, что ни одна разработка месторождений в Крыму не должна осуществляться без согласования с так называемой «местной администрацией». Также Сергей Аксёнов поручил куратору данного региона так называемому «вице-премьеру РК» Ирине Кивико разобраться в ситуации, кто выдавал лицензию на работу карьера.

Но воз и нынче там. Лагерь так и не возобновил свою работу, зато подготовка к добыче щебня идет полным ходом.