Объем грузоперевозок всеми видами транспорта в Грузии в январе-июне 2020 года составил 18,7 млн тонн, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития Грузии, пишет ЦТС.

Наибольший объем (70,6% всех грузоперевозок) традиционно пришелся на автомобильный транспорт - 13,2 млн тонн (рост на 0,8%).

По железной дороге было перевезено 5,5 млн тонн грузов (рост на 7,6%), воздушным транспортом - 7,1 тыс. тонн (снижение на 38,3%).

Перевозки пассажиров за первое полугодие текущего года снизились на 35% - до 112,2 млн человек. В том числе автомобильным транспортом перевезено 110,9 млн человек (снижение на 34,1%), по железной дороге - 0,6 млн человек (снижение в 2,1 раза), воздушным транспортом - 0,7 млн пассажиров (снижение в 3,6 раза).

В 2019 году объем грузоперевозок всеми видами транспорта в Грузии превысил 42,3 млн тонн и увеличился на 2,9% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Грузинская железная дорога увеличила грузоперевозки на 8,6%. Самый большой объем грузоперевозок пришелся на транзит, который вырос на 26%. АО "Грузинская железная дорога" перевезло 10 млн 860,6 тыс. тонн грузов. Самый большой объем грузоперевозок пришелся на транзит, который вырос на 26,3% - до 5 млн 261 тыс. тонн (48,4% общего объема перевозок). Экспортные перевозки увеличились на 9,1% - до 1 млн 272,4 тыс. тонн, а импортные - снизились на 9,2%, до 2 млн 604,4 тыс. тонн. Объем внутренних грузоперевозок уменьшился на 4,5% - до 1 млн 722,8 тыс. тонн.