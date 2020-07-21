После взрыва в порту Бейрут затонул круизный лайнер

19:30 06.08.2020   Україна

Круизный лайнер Orient Queen, принадлежащий ливанской Abou Merhi Group, затонул в порту Бейрута после прогремевшего там во вторник, 4 августа, взрыва.

Как пишет издание Порты Украины, об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на телеканал OTV.

Находившиеся на борту во время инцидента два человека погибли, семь членов экипажа пострадали.

По информации владельца лайнера, судно было пришвартовано в порту Бейрута. В результате взрыва оно получило серьезные повреждения корпуса и начало набирать воду в трюм. Попытки оперативно починить и спасти лайнер не увенчались успехом, и он затонул в акватории порта.

Orient Queen — круизный лайнер длиной 121 метр, водоизмещением 7,4 тыс. тонн, 1989 года постройки. По данным трекеров судов, имеющихся в открытом доступе, Бейрут остается последним зарегистрированным местоположением лайнера.

Мощный взрыв в порту Бейрута прогремел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По сообщениям государственных СМИ со ссылкой на данные Красного Креста, в результате взрыва во вторник в порту Бейрута погибло не менее 100 человек и более 4000 человек получили ранения.

По данным Министерства иностранных дел, украинских граждан среди погибших и серьезно пострадавших в результате взрывов в Бейруте нет. «Количество погибших превысило сотню и более 4000 пострадавших. Среди них украинцев нет, в счастье. Есть некоторые семьи, которые серьезно пострадали: в первую очередь это имущество, это дома, квартиры. Есть также незначительные травмы, порезы, ушибы, но пострадавших достаточно серьезно пока нет», — заявил вечером в среду в эфире телеканала «Украина 24» посол Украины в Ливане Игорь Осташ. По его словам, посольство оказывает необходимую помощь всем, кто к нему обращается, проводит консульский прием. «Мы постоянно в контакте с общиной Украинской в Ливане», — заверил посол.

Как свидетельствуют данные AIS, возле причальной стенки в порту Бейрута в момент взрыва могли находиться два торговых судна, прибывшие из Украины, в частности — сухогруз Mero Star (флаг — Сьера Леоне), на борту которого была продовольственная пшеница, отгруженная агрохолдингом HarvEast. Согласно сообщению компании, в средине июля HarvEast отгрузил трейдеру на условиях FOB около 5 тыс. тонн продовольственной пшеницы из Мариупольского порта назначением Ливан. «Сейчас мы уточняем у партнера-покупателя ситуацию с судном Mero Star, на котором была отправлена пшеница. В любом случае, и судно, и груз были застрахованы», — сообщили в HarvEast.



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